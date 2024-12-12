اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الخميس بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه.

يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثاني بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية لشهر ديسمبر الجاري، والتي تستهدف طرح 33 عطاءً من أذون وسندات خزانة بإجمالي 751 مليار جنيه. وتتوزع الخطة على 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات بقيمة 81 مليار جنيه، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة وسداد استحقاقات الدين السابقة.

تفاصيل العطاءات المطروحة لشهر ديسمبر

يشمل جدول الطروحات 5 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و5 عطاءات بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما سيتم طرح 5 عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و5 عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

أما بالنسبة للسندات، فسيتم طرح 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين لسندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه. بالإضافة إلى 5 عطاءات سندات ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، و3 عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.

مشاركة البنوك المحلية والأجنبية

تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بصفة دورية لتغطية العجز في الموازنة العامة.

ويتم الطرح عبر 15 بنكًا من المشاركين في نظام المتعاملين الرئيسيين "Primary Dealers" في السوق الأولية. وتقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.