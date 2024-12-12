النيابة تصرح بدفن 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث مروري بالصف

تجري الجهات المعنية في الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع 3 شباب في حادث مروري عبارة عن تصادم سيارتين بمنطقة السير بقرية الشوبك الغربي التابعة لمركز الصف، أمرت بالتصريح بدفن جثث الموتى عقب ورود تقرير من مفتش الصحة بأسباب وفاتهم إذ تبين أنه بسبب تصادم سيارتين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث.

مصرع ثلاثة في حادث تصادم

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الصف، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري أسفر عن وقع ضحايا بالقرب من قرية الشوبك الغربى بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة امنية ومرورية وبصحبتها سيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، وقوع حادث مروري عبارة عن تصادم سيارتين أدى إلى مصرع ٣ شباب متأثرين بإصاباتهم.

تم نقل الجثث إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.