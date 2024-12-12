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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"أكسيوس": تل أبيب قدمت لحماس اقتراحا لاتفاق وقف إطلاق النار

حماس
حماس
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أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن تل أبيب قدمت لحماس، الأسبوع الماضي، اقتراحا محدثا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسري، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم الخميس.

وتابع الموقع أن الاقتراح يتضمن إطلاق بعض من الرهائن الـ100 لدى حماس وبدء وقف لإطلاق النار.

وأضاف: "الاقتراح قريب مما تم التفاوض عليه في أغسطس ونركز على تنفيذ المرحلة الأولى،" بحسب ما أفاد المسؤولين الإسرائيليين.

وأشار الموقع إلى أن حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة والبدء في تنفيذ اتفاق ولو جزئي، وفقا للمسؤولين الإسرائيليين.

مسؤولين إسرائيليين حماس وقف إطلاق نار تبادل الأسري رهائن