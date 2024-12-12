تشاهدون اليوم.. مرموش في الدوري الأوروبي ومباريات كأس الرابطة المصرية

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
07:45 روما X سبورتينج براجا
07:45 سانت جيلواز X نيس
07:45 مالمو X جالاتا سراي
07:45 فيكتوريا بلزن X مانشستر يونايتد
10:00 جلاسكو رينجرز X توتنهام
10:00 بورتو X ميتيلاند
10:00 أياكس X لاتسيو
10:00 ريال سوسيداد X دينامو كييف
10:00 ليون X آينتراخت فرانكفورت
10:00 بودو جليمت X بشكتاش
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
05:30 أستانا X تشيلسي
07:45 فيورنتينا X لاسك لينز
07:45 بيتركوب X ريال بيتيس
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
05:00 فاركو X طلائع الجيش
08:00 غزل المحلة X زد اف سي