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الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مرموش في الدوري الأوروبي ومباريات كأس الرابطة المصرية

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي 

07:45 روما X سبورتينج براجا 

07:45 سانت جيلواز X نيس 

07:45 مالمو X جالاتا سراي

07:45 فيكتوريا بلزن X مانشستر يونايتد 

10:00 جلاسكو رينجرز X توتنهام 

10:00 بورتو X ميتيلاند 

10:00 أياكس X لاتسيو 

10:00 ريال سوسيداد X دينامو كييف 

10:00 ليون X آينتراخت فرانكفورت 

10:00 بودو جليمت X بشكتاش 

 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 

05:30 أستانا X تشيلسي 

07:45 فيورنتينا X لاسك لينز 

07:45 بيتركوب X ريال بيتيس 

 

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

05:00 فاركو X طلائع الجيش 

08:00 غزل المحلة X زد اف سي 

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