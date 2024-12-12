شرطة كوريا الجنوبية تحاول مجددا مداهمة مكتب الرئيس بسبب الأحكام العرفية

حاولت شرطة كوريا الجنوبية تنفيذ مداهمة أخرى لمكتب الرئيس يون سوك يول، اليوم الخميس، كجزء من تحقيقها في إصدار الأحكام العرفية، بعد يوم من إحباط محاولتهم السابقة، بحسب ما أفاد مسؤولون في تصريحات نشرتها وكالة "يونهاب" للأنباء.

وأرسل مكتب التحقيقات الوطني الذي يتعامل مع القضية مسؤوليه إلى يونجسان في حوالي الساعة 2 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) للحصول على الوثائق والمواد المتعلقة بمحاولة تنفيذ الأحكام العرفية الفاشلة في 3 ديسمبر من قبل الرئيس يون سوك يول.

وقالت الشرطة إن المداهمة كانت لمقر هيئة الأركان المشتركة الواقعة بجوار المجمع الرئاسي، ولم يخضع المكتب الرئاسي للتفتيش.

وشاركت قيادة هيئة الأركان المشتركة في عملية إصدار الأحكام العرفية عندما كان القرار ساري المفعول.

وقالت الشرطة إن هيئة الأركان المشتركة وافقت على التعاون مع التحقيق وستتلقى الشرطة المواد من هيئة الأركان المشتركة.

وعادة يتطلب موافقة من هيئة الأركان المشتركة لدخول منشأة عسكرية.