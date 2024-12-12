تشييع جثمان دعاء شحاتة ضحية حادث ميكروباص ديروط

وسط حالة من الحزن الشديد ، شيع صباح اليوم الخميس ، المئات من الأهالي بمركز ديروط ، جثمان دعاء شحاتة ، ضحية حادث انقلاب ميكروباص في ترعة بحر يوسف بعد رحلة بحث في المياه وترقب من ذويها للخروج من المياه لمدة أربعة أيام، عثر عليها أهالي سمالوط بمحافظة المنيا تطفو على المياه ، وعلى الفور انتقل أهلها للتعرف على هويتها ، وتم استلامها وتشييع جثمانها صباح اليوم.

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وكانت قد شهدت محافظة أسيوط حادث مأساوي وهو سقوط سيارة ميكروباص تحمل ركابا من موقف السيارات بديروط والذي يطل على الترعة مباشرة دون وجود أي حواجز .

وأفادت التحريات الأولية، بأن السائق ترك السيارة لتكتمل العدد بالركاب دون اتخاذ إجراءات السلامة لغيارات الوقوف الأمن ، مما أدى لتحرك السيارة للخلف لتسقط بالترعة وفر هاربا لمدة ساعات ، وعقب ذلك تم ضبطه واحتجازه بالنيابة .

وأضاف شهود عيان للحادث ، أن من بين المفقودين ، دعاء شحاتة عبدالحميد، 24 عامًا، من بني يحيى، معيدة بكلية التربية في أسيوط، شريهان عثمان صديقي عبدالله، 35 عامًا، من ديروط الشريف، أنقذت طفلتَيها قبل أن تختفي في المياه، وعقب العثور على جثمان الدكتورة دعاء، ينتظر الأهالي خروج جثمان " شريهان" والدة الطفلتين التي أنقذتهم وألقت بهم لينجو من الحادث وغرقت السيدة مع المفقودين في الحادث.