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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. الغردقة تستعد لاستقبال عام جديد بأجواء احتفالية استثنائية

استقبال مدينة الغردقة
استقبال مدينة الغردقة بالعام الجديد
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تشهد مدينة الغردقة استعدادات مكثفة لاستقبال العام الجديد 2025، حيث تتزين شوارعها وفنادقها بألوان الفرح والبهجة استعدادًا لاستقبال السياح والزوار من جميع أنحاء العالم.

تعتبر الغردقة واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر والشرق الأوسط، وتشتهر بشواطئها الخلابة ومياهها الفيروزية، مما يجعلها المكان المثالي لقضاء عطلة لا تُنسى. ومع اقتراب العام الجديد، تتسابق الفنادق والمنتجعات السياحية لتقديم أرقى الخدمات وعروض الاحتفال التي تلبي تطلعات الزوار.

أعلنت العديد من الفنادق عن تنظيم حفلات رأس السنة الفاخرة، والتي تشمل عروضًا فنية متنوعة، وحفلات موسيقية، وعشاء فاخر، وأنشطة ترفيهية للأطفال والكبار. كما تم تجهيز الشواطئ لاستقبال الحفلات الشاطئية، حيث يمكن للسياح الاستمتاع بأجواء البحر الدافئ والرمال الذهبية.

من جانبه اكد بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الاحمر،  أنه  يتوقع إقبالًا كبيرًا من السياح على الغردقة خلال احتفالات رأس السنة، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبالهم وتقديم أفضل الخدمات لهم. لقد قمنا بتجهيز المدينة بأفضل ما لدينا لضمان قضاء الجميع لحظات لا تُنسى."

واضاف ابوطالب، ستشهد الغردقة العديد من الفعاليات المصاحبة للاحتفال برأس السنة، مثل الأسواق الشعبية التي تعرض المنتجات الحرفية والتراثية، والمعارض الفنية، والأنشطة الرياضية.

واوضح نقيب المرشدين في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز، قائلا: تعد احتفالات رأس السنة في الغردقة فرصة رائعة للترويج للسياحة المصرية، وتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية. 

كما أنها تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة.

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