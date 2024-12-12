فلسطين.. 14 شهيدا وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "اللوح" في محيط محطة راضي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

كما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى حالة إصابة في شارع العيادة داخل مخيم بلاطة شرق نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول شهيدة وعدد من الإصابات لمستشفى العودة بالنصيرات نتيجة قصف منزل في النصيرات وسط قطاع غزة.