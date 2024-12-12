ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة.. ليفربول متصدرًا وبرشلونة يستعيد أمجاده وانهيار السيتي.. ومفاجأتان فرنسيتان

أسدل الستار عن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليشهد العام الجاري 2024 نهاية مباريات الكأس ذات الأذنين في نسختها الحالية، قبل استئنافها في يناير المقبل بإقامة آخر جولتين من المرحلة.

شهدت مباريات الجولة السادسة إثارة كبيرة ونتائج غير متوقعة، أبرزها سقوط مانشستر سيتي في فخ الهزيمة، لنجد في ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح على الصدارة، مع استعادة برشلونة الإسباني أمجاده الأوروبية، وعملاقين مهددين بالإقصاء خارج التشامبيونزليج، بجانب مفاجأتين فرنسيتين ضمن الكبار.

نتائج الجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا

افتتح ليفربول منافسات الجولة السادسة بفوز على جيرونا الإسباني بهدف للا شيء سجله محمد صلاح من ركلة جزاء، ليتأهل الريدز إلى دور الـ16 كأول الأندية التي حجزت مكانها في ربع نهائي كأس ذات الأذنين.

وتعادل دينامو زغرب الكرواتي سلبيًا مع سلتيك الإسكتلندي، قبل أن يفوز باريس سان جيرمان الفرنسي على سالزبورج النمساوي بثلاثية نظيفة.

واكتسح بايرن ميونخ الألماني، شاختار بخماسية مقابل هدف، أما أستون فيلا الإنجليزي انتزع انتصارًا صعبًا خارج الديار من لايبزيج الألماني بثلاثية مقابل هدفين.

تعرض سبورتنج لشبونة البرتغالي للهزيمة من كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 1-2، وفاز بريست الفرنسي على آيندهوفن الهولندي بهدف دون رد.

وخطف باير ليفركوزن الألماني فوزًا في الوقت القاتل من إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، قبل أن يبدأ ريال مدريد الإسباني في تصحيح أوضاعه في البطولة بفوز صعب على أتالانتا الإيطالي بثلاثية مقابل هدفين في بيرجامو.

وواصل ليل الفرنسي تحقيق نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا بانتصار على شتورم جراتس النمساوي، في الوقت الذي قاد أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لسحق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بثلاثية مقابل هدف.

بينما صعق أرسنال الإنجليزي ضيفه موناكو الفرنسي بثلاثية نظيفة، وأمطر شتوتجارت الألماني شباك نظيره يونج بويز السويسري بخماسية مقابل هدف.

مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي

ونجح ميلان الإيطالي في قتل أحلام النجم الأحمر الصربي بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف، فيما كانت المفاجأة الكبرى هي خسارة مانشستر سيتي الإنجليزي من يوفنتوس الإيطالي بثنائية دون رد.

وفاز فينورد الهولندي على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 4-2، وحسم التعادل السلبي مواجهة بنفيكا البرتغالي وبولونيا الإيطالي، حينما حقق برشلونة فوزًا مثيرًا على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-2.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

ألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

يتأهل أول 8 أندية من مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الأندية التي تتواجد من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين منافسات البلاي أوف ذهابًا وإيابًا لتحديد باقي المتأهلين إلى دور الـ16.

أما الأندية التي تحتل ما بعد المركز 24 تودع منافسات البطولة، كما لم ترسل إلى بطولة الدوري الأوروبي مثل النسخ السابقة من التشامبيونزليج.

3 أندية ودعت دوري أبطال أوروبا

لذا هناك 3 فرق ودعت دوري أبطال بعد نهاية الجولة السادسة، هي: لايبزيج الألماني باحتلاله المركز الـ34، سلوفان براتيسلافا في المركز الـ35، ويونج بويز في المركز 36، حيث لم يتمكن كل منهم حصد أي نقطة حتى الآن.

جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

وبعد هذه الأندية، هناك عملاقان مهددان بالإقصاء هما ريال مدريد حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في تحقيق دوري أبطال أوروبا بـ15 لقبًا باحتلاله المركز العشرين برصيد 9 نقاط، والسيتي أحد كبار القوم في القارة العجوز صاحب المركز الـ22 بـ8 نقاط، وذلك بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الذي يحتل المركز 25 وفي رصيده 7 نقاط.

شهدت منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري، استعادة برشلونة بريقه أوروبيًا بملاحقة ليفربول على الصدارة، حيث حل وصيفًا حتى الآن خلف المتصدر بفارق 3 نقاط، وهم الذين فقدهم الفريق الكتالوني هذا الموسم في البطولة، إذ فاز في 5 مباريات وتلقى هزيمة وحيدة كانت أمام موناكو في الجولة الأولى.

وشهدت مرحلة الدوري مفاجأتين فرنسيتين، حيث يتواجد ثنائي الدوري الفرنسي بريست وليل ضمن الكبار، وذلك بتواجدهما في المرتبتين السابعة والثامنة بـ13 نقطة لكل منهما.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 7 أهداف بفارق هدف عن زميله البرازيلي رافينيا والغيني سيرو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند، وهدفين عن إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا