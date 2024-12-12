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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد شاب بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. 

كما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى حالة إصابة في شارع العيادة داخل مخيم بلاطة شرق نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول شهيدة وعدد من الإصابات لمستشفى العودة بالنصيرات نتيجة قصف منزل في النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة اللوح في محيط محطة راضي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

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