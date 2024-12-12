«خفض السرعة وترك مسافات آمنة».. 10 نصائح للتعامل مع الشبورة أثناء القيادة.. وأهم أرقام الطوارئ في مصر

على مدار ثلاث أيام شهدت محافظات مصر خاصة الوجه البحري والقاهرة والدلتا وشمال الصعيد تكون شبورة مائية وضباب كثيف أثناء ساعات الفجر وحتى ساعات النهار الأولى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، والتي تصل إلى حد الضباب على أغلب المناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما حذرت الهيئة من انخفاض مستوى الرؤية على الطرق، وقد تنعدم تماما في بعض الطرق، مما يتسبب في حوادث مرورية.

كما حذرت محافظات مصر المختلفة السائقين والمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة والسير صباحًا واتباع كافة تعليمات المرور وقواعد السلامة والآمان.

والشبورة هي ظاهرة طبيعية من سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، ويحدث الضباب أو الشبورة نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض ويساعد على تكوين الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو حيث يعلق عليها البخار بما يتسبب في عدم وضوح الرؤية.

نصائح مهمة يجب اتباعها أثناء الشبورة

وترصد «البوابة نيوز» 10 نصائح مهمة للمواطنين يجب اتباعها أثناء فترات الشبورة أو الضباب في ساعات الفجر وبداية النهار.

الالتزام بالحارات المرورية اثناء الشبورة

1- يجب توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بقواعد السير والسرعة المقررة في حالات الشبورة وانعدام الرؤية.

2- يجب استخدام أنوار المخصصة للشبورة إذا كانت السيارات مجهزة بذلك، خاصة السيارات الحديثة، كما يجب أن يتم استخدام أنوار الانتظار أثناء السير لتنبيه قائدي السيارات وتكون السيارات مرئية أثناء الضباب أو الشبورة.

3- يجب فتح زجاج باب السيارة بجوار السائق قليلا حتى لا تتكون شبورة على الزجاج الأمامي وتنعدم معها الرؤية.

4- يجب الحرص على تغيير مساحات الزجاج في حالة تلفها واستخدامها أثناء الشبورة وهطول الأمطار لمسح الزجاج الأمامي للسيارة وضمان وضوح الرؤية باستمرار.

5- الالتزام بالحارة المرورية التي يسير فيها قائد المركبة والحفاظ على عدم تغييرها.

يجب استخدام المساحات باستمرار

6- يجب توخي الحذر أثناء الدوران والالتفاف إلى الخلف وانتظار السيارات المارة والتأكد من خلو الطريق بمساحة آمنة.

7- يجب ترك مسافة آمنة بين كل سيارة وأخرى تسمح باتخاذ إجراءات السلامة في حالة الطوارئ.

8- يجب استخدام المثلث العاكس في حالة تغيير إطار السيارة والوقوف على جانب الطريق بالإضافة الي استمرار وضع السيارة في حالة الانتظار لتنبيه القادمين من الخلف.

9- يجب الحفاظ على سرعة السيارة وتجنب استخدام الفرامل بشكل مفاجئ.

10- يمكن للمواطنين متابعة الإرشادات العامة والنشرات التي تصدرها إدارات المرور في كل محافظة أو من خلال جهاز الراديو وتفادي المناطق التي بها إصلاحات.

أرقام طوارئ مهمة

وهذه أهم أرقام التليفونات الخاصة بالهيئات المصرية الضرورية أثناء الطوارئ:

• 123 رقم الخاص بهيئة الإسعاف المصرية

• 122 هو رقم شرطة النجدة المصرية

• 128 الرقم الخاص بإدارة المرور العام

• 01221110000 رقم طوارئ المرور في حالة وقوع حوادث مرورية

• 136 الرقم الخاص بإدارة المرور بالقاهرة

• 180 الرقم الخاص بإدارة الإطفاء

