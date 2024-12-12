وزير الدفاع الألماني: لا يجوز أن نكون في موقف المتفرج تجاه ما يحدث بسوريا

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن ألمانيا يجب أن تشارك بمزيد من النشاط في شؤون الشرق الأوسط بعد رحيل بشار الأسد، وألا تكون "في موقف المتفرج" فقط.

وقال بيستوريوس في تصريح لقناة ARD الألمانية: "لا يجوز أن نتراجع تحت أي ظرف"، مشيرا إلى أنه بعد رحيل بشار الأسد "ليس من الواضح بأي اتجاه تتطور سوريا".

وأضاف: "لا يمكن لأوروبا وألمانيا أن تسمحا لنفسيهما بأن تكونا في موقف المتفرج فقط. هذه المنطقة مهمة للغاية حتى نقوم بذلك".

واعتبر أنه من المهم "توجيه الإشارة إلى اللاعبين المحليين، بمن فيهم تركيا، حول اهتمامنا باستقرار المنطقة"، مضيفا أن عدم إبداء الاهتمام الكافي بسوريا قبل 13 أو 15 عاما كان "خطأ" من جانب أوروبا.

وأكد على ضرورة أن تكون ألمانيا "على استعداد للمساهمة في استقرار المنطقة" على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا.