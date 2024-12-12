اليوم.. جامعة الأقصر تطلق منتدى «تراثنا ميراثنا» احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

أعلنت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة ستشارك في احتفالية العيد القومي من خلال فاعلية منتدى "تراثنا ميراثنا" فى نسخته الثالثة؛ والتي تقام بالتعاون مع المحافظة، والتي تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس، تزامنًا مع احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي.

ديوان عام محافظة الأقصر

فيما أوضح رمضان عبد المعتمد، منسق عام المنتدى ومستشار رئيس جامعة الأقصر للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضاري، أن المنتدى يقام بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، ويضم عدة فعاليات منها: معرضًا للحرف التراثية ومعرضا للأزياء التراثية، ومعرضا للتراث فى عيون التشكيليين، ومعرضًا للأكلات التراثية، وحفلًا فنيًا يتضمن فقرات متنوعة.

الأقصر تحتفل بعيدها القومي

وتنظم محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، احتفالات كبرى بمناسبة عيدها القومي، الذي يوافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، حيث يشمل البرنامج فقرات استعراضية وفنون شعبية وعروض للمسطحات المائية والبالون وغيرها من الفقرات.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لاحتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر والمقرر اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من ديسمبر الجاري، حيث تناول الاجتماع خط سير برنامج الاحتفال واستعرضت كل جهة دورها.

وأكد محافظ الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالية بمظهر مشرف وبصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المجتمع وتقديرًا لتاريخ المحافظة ومكانتها العالمية، مشددًا على جميع الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح الاحتفالية، وأهمية التنسيق الفعّال بين تلك الجهات لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية،

محافظ الأقصر يدعو المواطنين للمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي

ودعا محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، جموع المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة العيد القومي للمحافظة ومشاهدة العروض، حيث انتهت محافظة الأقصر من وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الاحتفال بعيدها القومي والذي من المقرر الاحتفال به في 12 ديسمبر الجاري.