«عروض تنورة واستعراض حماقي».. ننشر برنامج الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر

أعلن اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، أنه تم الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والمقرر انطلاقه، صباح اليوم الخميس، موضحًا أنه تم الاستعداد الكامل لضمان نجاح هذه الاحتفالات، التي تعكس التراث العريق للمحافظة، موجهًا شكره لجميع الجهات المشاركة في الاحتفال على التزامهم بتحقيق الأهداف المرجوة منه.

ديوان عام محافظة الأقصر

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، عن برنامج الاحتفال، والذي ينطلق الساعة الـ٩ صباحا بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على كورنيش النيل أمام فندق الونتر بالاس، حيث يشمل الحفل عدة فقرات كالآتي:

(موسيقى الشرطة - علم مصر بطول 50 مترا - علم المحافظة - قاطرة طلاب المدرسة الرياضية - مسيرة زهرات الأشبال - مسيرة الزي الفرعوني - فقرة العرض الفرعوني - فقرة العرض الفلاحي - عرض الكاراتيه - وعرض الكونغ فو - فقرة التنورة - فقره رقص الخيول - فقره المزمار والربابة - فقرة التحطيب - فقرة الفنون الشعبية ببني سويف - استعراض حماقي - فقرة فنون شعبيه استعراض طيبة - فقرة الكارتيه الملك مينا والملكة حتشبسوت - فقرة النقل البطيء ومشاركة التربية والتعليم بالزي الفرعوني - ومشاركة غرفة الشركات والفنادق بعربات الزهور - والسلام الوطني وفقرات حرة - عرض المسطحات المائية والإنقاذ النهري - عرض التجديف - عرض البالون الطائر).

وأضاف «الشرابي» أن جميع الفرق المسؤولة عن تنفيذ البرنامج ستبدأ تجمعها أمام فندق ونتر بالاس في تمام الساعة الـ٩ صباحا وستقوم بتقديم بعض العروض الفنية والموسيقية والرياضية مع فقرة التنورة برفقة فرقة الربابة والمزمار البلدي، وذلك بمشاركة قطاع التعليم والشباب والرياضة والثقافة وغرفة الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والبالون.

اجتماع رئيس مدينة الأقصر مع الجهات المشاركة باحتفالية العيد القومي

وكان اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، قد عقد اجتماعا موسعا بحضور حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات القطاع السياحي وغرفة شركات السياحة، وممثلين عن إدارة شرطة المرور والمرافق والمسطحات المائية، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة والثقافة، لوضع اللمسات النهائية لبرنامج الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر، حيث تقام الاحتفالات بمشاركة كل القطاعات وتتضمن عدة فعاليات بجانب العروض الفنية والموسيقية والرياضية.

وأوضح الشرابي، أن التصور العام للاحتفالات والبرامج التى ستقام ضمن الاحتفال الرسمي لمحافظة الأقصر بالعيد القومي، والتى شملت تنظيم فعاليات كرنفالية وفنية وشعبية متنوعة منها مسيرة لحاملي الأعلام يتقدمها محافظ الأقصر وقيادات المحافظة التنفيذية، وطابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللنشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم ستمتد بطول طريق كورنيش النيل، وعروض فنية بمختلف الميادين وذلك تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي.

الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد (1)

الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد (2)

الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد (3)