مارين لوبان تتصدر استطلاعا للرأي كأبرز مرشحة لرئاسة فرنسا

أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام "Ifop" أن زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان هي المرشحة الأكثر شعبية لرئاسة فرنسا في انتخابات 2027.

وبحسب نتائج الاستطلاع، تتفوق لوبان بشكل واضح على اثنين من أبرز المرشحين المحتملين الآخرين.

حيث أبدى 38% من المشاركين في الاستطلاع استعدادهم للتصويت لصالحها في حال كان منافسها هو رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، الذي حصل على 20% من أصوات المستطلَعين.

أما في حال كون المنافس رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب، الذي حصل بحسب الاستطلاع على دعم 26% من المستطلعين، فإن نسبة تأييد لوبان تصل إلى 35%.

ويشير الاستطلاع إلى أن "شعبية لوبان لم تتأثر بالتحقيق القضائي الذي طالبت فيه النيابة العامة بمنعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتوظيف مساعديها في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017، والذي من المتوقع صدور الحكم فيه بحلول مارس 2025.

وأجري الاستطلاع، الذي شمل 1101 شخصا بالغا، في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستُعقد في أبريل 2027، في موعد لم يُحدد بعد.

وفي حال عدم فوز أي مرشح بأكثر من 50% من الأصوات، ستُعقد جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسب تصويت. وبموجب الدستور الفرنسي لن يتمكن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون من الترشح لولاية ثالثة.