أذربيجان تتهم الخارجية الأمريكية بالتدخل في شؤونها

اتهمت أذربيجان الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية آيخان حاجي زاده، أمس الأربعاء: "ندين بحزم ونرفض تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكن... الذي يشوه حقيقة الوضع مع حقوق الإنسان والحريات في بلادنا ويهدف إلى التدخل في العملية القضائية والقانونية في أذربيجان".

وأضاف أنه بسبب هذا التدخل من قبل الخارجية الأمريكية بقيادة بلينكن "يمكن اعتبار فترة السنوات الأربع الأخيرة مفقودة بالنسبة للعلاقات الأذربيجانية الأمريكية".

وأشار إلى أن "ازدواجية معايير بلينكن في ما يتعلق بحقوق الإنسان... أدت إلى شلل سياسات الولايات المتحدة في جنوب القوقاز بشكل عام".

وأعرب المتحدث عن أمله باستعادة "علاقات الشراكة والصداقة المتبادلة" بين أذربيجان والولايات المتحدة بعد تغيير الإدارة في واشنطن.

جاء ذلك ردا على اتهامات بلينكن للسلطات الأذربيجانية "باضطهاد وسائل الإعلام والمجتمع المدني" ومطالبته بالإفراج عن الناشط الحقوقي رفعت صافروف والعاملين قناة "ميدان تي في" المعارضة الذين تم توقيفهم في أذربيجان.