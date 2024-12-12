اليوم.. ماكرون يزور بولندا لبحث الأزمة الأوكرانية مع توسك

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك لبحث الأزمة الأوكرانية معه بعد اجتماعه بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وبفلاديمير زيلينسكي.

وقال قصر الإليزيه في بيان أمس، إن "رئيس الدولة سيجري محادثات مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك حول قضية الدعم الأوروبي لأوكرانيا في السياق الجديد عبر الأطلسي، وكذلك فيما يتعلق برئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025".

وبحسب مكتب رئيس الوزراء البولندي، فإن الرئيس الفرنسي يعتزم "مشاركة نتائج المناقشات" مع ترامب وزيلينسكي خلال اجتماعهما "القصير ولكن المهم".

ودعا ترامب بعد اللقاء الذي تزامن مع حفل افتتاح كاتدرائية نوتردام إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء المفاوضات، مضيفا أن أوكرانيا "خسرت بشكل عبثي 400 ألف جندي".

وفي وقت لاحق، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أشار إلى أنه في ظل الإدارة الجديدة لا ينبغي على كييف "على الأرجح" أن تتوقع نفس الحجم من المساعدة من واشنطن كما كان الحال خلال رئاسة جو بايدن. وفي الوقت نفسه، وعد ترامب بحل الصراع، مضيفا: "إذا استطعت".

وكما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، فإن الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بولندا سيناقشان نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.

وستتولى بولندا قيادة مجلس الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2025 لمدة ستة أشهر، وكما ذكر رئيس الوزراء البولندي سابقا، فإن رئاسة بولندا للاتحاد الأوروبي "ستكون مسؤولة عن الشكل الذي سيبدو عليه المشهد السياسي"، مضيفا أن مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، في رأيه، يمكن أن تبدأ هذا الشتاء.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الزعماء اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع دول أمريكا اللاتينية الأعضاء في حلف "ميركوسور"، والتي وقعتها الأسبوع الماضي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على الرغم من احتجاج عدد من الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي. وبحسب توسك، تحاول بولندا إنشاء أقلية معرقلة لرفض الاتفاق، الذي تعارضه فرنسا أيضا.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون خلال زيارته أيضا بنظيره البولندي أندجيه دودا.

وفي نوفمبر الماضي، أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب سينشر ما يسمى بـ "وحدة حفظ السلام" المكونة من حوالي 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.

ويعتقد جهاز الاستخبارات أن هذا سيصبح احتلالا فعليا لأوكرانيا، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على التقارير، إن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة أطراف صراع معين.