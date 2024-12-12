عروض مائية وفنون شعبية.. الأقصر تحتفل اليوم بالعيد القومي

تنظم محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، احتفالات كبرى بمناسبة عيدها القومي، والذي يوافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، حيث يشمل البرنامج فقرات استعراضية وفنون شعبية وعروض للمسطحات المائية والبالون وغيرها من الفقرات.

اجتماع العيد القومي للأقصر

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لاحتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر والمقرر اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من ديسمبر الجاري، حيث تناول الاجتماع خط سير برنامج الاحتفال واستعرضت كل جهة دورها.

وأكد محافظ الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالية بمظهر مشرف وبصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المجتمع وتقديرًا لتاريخ المحافظة ومكانتها العالمية، مشددًا على جميع الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح الاحتفالية، وأهمية التنسيق الفعّال بين تلك الجهات لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية،

محافظ الأقصر يدعو المواطنين للمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي

ودها محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، جموع المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة العيد القومي للمحافظة ومشاهدة العروض، حيث انتهت محافظة الأقصر من وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الاحتفال بعيدها القومي والذي من المقرر الاحتفال به في 12 ديسمبر الجاري.

وحضر الاجتماع الختامي لاستعدادات العيد القومى للأقصر، كلًا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية وأمانى الشعولى عضو مجلس النواب وقيادات القطاع السياحي، ومسؤولي الآثار والتربية والتعليم وشرطة المرور والشباب والرياضة، لوضع اللمسات الأخيرة لاحتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر، والتي سيتم تنظيمها هذا العام اليوم الخميس 12 ديسمبر الجارى.

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