استشهاد طفلة فلسطينية في قصف الاحتلال منزلًا بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد طفلة فلسطينية في قصف الاحتلال منزلًا بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أعلن إعلام فلسطيني عن وجود نحو 13 شهيدا وعدد كبير من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقتي المخرور وعقبة حسنة، غرب بيت لحم، وسط إطلاق القنابل المضيئة، ونفذت عمليات تفتيش في المنطقة، بحجة وقوع إطلاق نار عند حاجز النفق غرب بيت جالا.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن قيام جيش الاحتلال بنسف مربعات سكنية غرب مخيم جباليا، تزامنا مع قصف مدفعي مستمر على مناطق شمال قطاع غزة.