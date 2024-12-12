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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد ساعات من رحيل ابنتها.. وفاة والدة متسابقة بورسعيد لحفظ القرآن الكريم

صورة تجمع متسابقة
صورة تجمع متسابقة بورسعيد لحفظ القرآن ووالدتها
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توفيت السيدة عبير، والدة الطالبة سعاد رجب المزين، المتوفاة في حادث، اليوم الخميس، عند عودتها من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، لتلحق بابنتها بعد وفاتها بدقائق، ويلقوا ربهم حاملين كتاب الله، وعائدين من مسابقة للقرآن الكريم.

 

صورة تجمع متسابقة بورسعيد لحفظ القران الكريم ووالدتها قبل الحادث 

 

وفاة والدة متسابقة بورسعيد لحفظ القرآن الكريم 

حضرت الطالبة ووالدتها اليوم لمحافظة بورسعيد للاختبار أمام لجنة التحكيم، وتلت آيات من كتاب الله عز وجل وأبهرت لجنة التحكيم بصوتها العذب، وكانت أمها تراجع معها من كتاب الله طوال فترة تواجدهما بالمسابقة، وتحركت الأم وابنتها لمحافظة البحيرة بعد الانتهاء من الاختبار وبصحبتهم عدد من المتسابقين.

تعرضت الفتاة وأمها لحادث ولقيت ربها فور تعرضها لحادث السيارة الميكروباص، ولحقت بها أمها بعد دقائق، وأصيبت شقيقتها مريم التي كانت من المتسابقات اليوم، ليكون هناك في هذا البيت متوفيتان ومصابة.

كان الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أعلن قبل قليل وفاة متسابقة واصابة متسابقين آخرين في حادث سيارة ميكروباص عند عودتهم من المسابقة، ونعى المتسابقة المتوفاة وأمها، ودعا للمصابين بالشفاء.

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