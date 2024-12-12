العراق وفرنسا تؤكدان أهمية استمرار التعاون لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، أهمية استمرار التعاون لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

واتفق الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء العراقية، أمس الأربعاء، على أهمية عدم السماح لتنظيم داعش بإعادة بناء قوته، ومواصلة الجهود المشتركة لمحاربته في كل من سوريا والعراق.

كما جرى التأكيد على استمرار التعاون بين البلدين في المسارات التي تعزز أمن واستقرار المنطقة.

وناقش الطرفان الوضع في سوريا من الجوانب الأمنية، العسكرية، والسياسية، مع التشديد على أهمية تفعيل المسار الأممي لتحقيق العملية السياسية الشاملة في سوريا، بالإضافة إلى ضرورة ضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري وحماية حقوقهم.

كما تناول الاتصال أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين العراق وفرنسا في هذا الإطار، إلى جانب التواصل مع الدول الفاعلة ودول الجوار الجغرافي لسوريا، بما في ذلك تركيا، الأردن، لبنان، والدول العربية الأخرى.

وتم التطرق - كذلك - إلى تأثير الوضع السوري على العراق ودول المنطقة، وامتداد تداعيات التطورات في سوريا إلى الدول المحيطة.