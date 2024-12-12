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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهداء وجرحى في قصف طائرات الاحتلال منزلًا بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء  قصف طائرات الاحتلال منزلًا بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك 8 شهداء و30 إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال عناصر تأمين المساعدات بشارع الرشيد غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف عددا من المباني السكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقتي المخرور وعقبة حسنة، غرب بيت لحم، وسط إطلاق القنابل المضيئة، ونفذت عمليات تفتيش في المنطقة، بحجة وقوع إطلاق نار عند حاجز النفق غرب بيت جالا.

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