وزير خارجية التشيك يثمن جهود مصر الكبيرة والمستمرة للتعامل مع الأزمة في غزة

ثمن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها مصر للتعامل مع الأزمة في قطاع غزة على الصعيدين السياسي والإنساني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير التشيكى مع سفراء الدول العربية المعتمدين بمشاركة السفير محمود عفيفي، سفير مصر لدى التشيك.

وأعرب ليبافسكي،عن تقديره للرؤى والمواقف المصرية المتزنة في التعامل مع مجمل التطورات في المنطقة، مشيرًا إلى محورية الدور المصري في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والدولي وكونها شريكًا هامًا للاتحاد الأوروبي على العديد من المستويات.

وتناول اللقاء أبعاد التطورات الجارية حاليًا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة والتطورات الأخيرة في سوريا.

واستعرض السفير عفيفي،خلال اللقاء، لعناصر الموقف المصري تجاه تطورات الأزمة المستمرة في قطاع غزة، والجهود المكثفة التي تبذلها مصر على مختلف المستويات سعيًا لإنهاء هذه الأزمة في أقرب فرصة ممكنة والوصول إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار.

وأشار إلى الاتصالات والجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر لتأمين وصول المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين في ظل التدهور الحالي في الأوضاع المعيشية في غزة، بما فى ذلك استضافة مصر لمؤتمر الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة في الثاني من ديسمبر الجاري في إطار السعي لتعبئة المزيد من المساعدات الدولية الإنسانية في هذا الصدد وتأمين نفاذ هذه المساعدات.

وأكد التزام مصر الراسخ بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مبديًا التطلع لأن تؤيد جمهورية التشيك في هذا الإطار اتخاذ الخطوات الرامية لتحقيق هذا الهدف، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار عضويتها أيضًا في الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، طرح السفير عفيفي، رؤية مصر لما يجري من تطورات متسارعة في الساحة السورية، مؤكدًا على الوقوف مع الدولة والشعب السوري، ودعم مصر لسيادة سوريا ووحدة تكامل أراضيها، وعدم قبول أية ممارسات تقوم بها أطراف خارجية تخالف قواعد القانون الدولي وتمثل انتهاكًا لوحدة وسلامة الأراضي السورية.