وفاة فتاة مشاركة بمسابقة حفظ القرآن الكريم ببورسعيد وإصابة آخرين في حادث سير

توفيت حافظة للقرآن الكريم من المتسابقين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وأصيب متسابقون آخرين، اليوم الخميس، بعد اختبارهم وأثناء عودتهم إلى محافظة البحيرة مسقط رأسهم.

وفاة متسابقة بمسابقة بورسعيد لحفظ القران الكريم

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وفاة المتسابقة سعاد رجب المزين، وذلك عند عودتها لمحافظتها بعد مسابقة بورسعيد الدولية، كما أعلن كذلك تعرض متسابقين آخرين من الأطفال والكبار للاصابة نتيجة الحادث.

وجاء آخر الآيات التي قالتها المتسابقة في سؤال لجنة التحكيم "حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق"، وكانت القارئة من المتميزات وكان من الممكن أن تتأهل للمسابقة الدولية، إلا أنها لقيت ربها قارئة للقرآن، وهي عائدة من مسابقة للقرآن الكريم.

ونعت اللجنة العليا لبورسعيد الدولية وعلمائها المتوفاة إلى رحمة مولاها، داعين الله عز وجل للمتوفاة الرحمة وللمصابين والمصابات الشفاء العاجل.