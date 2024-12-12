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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام إسرائيلي: الجيش يطوق منزلًا في بيت لحم بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار جنوب القدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال داهم منزلًا في بيت لحم بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب حاجز الخضر جنوب القدس، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن إعلام عبري، عن وجود حريق في 3 مركبات لمستوطنين في بؤرة "عوز تسيون" قرب رام الله، وأشار إلى أن منفذ العملية انسحب إلى المنطقة الفاصلة بين بيت لحم والقدس، وسط مخاوف إسرائيلية من تنفيذه عملية أخرى.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن قيام جيش الاحتلال بنسف مربعات سكنية غرب مخيم جباليا، تزامنا مع قصف مدفعي مستمر على مناطق شمال قطاع غزة.

إعلام إسرائيلي تفتيش منزل منفذ عملية إطلاق النار جنوب القدس