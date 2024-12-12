أمريكا تطالب فنزويلا بتوفير ممر آمن لأفراد محتمين بالسفارة الأرجنتينية في كاراكاس

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء، الحكومة في فنزويلا بتوفير ممر آمن لأفراد محتمين في السفارة الأرجنتينية في كاراكاس.

وأدانت الولايات المتحدة - في بيان لوزارة خارجيتها أمس - بأشد العبارات استمرار رفض نيكولاس مادورو وممثليه منح ممر آمن للأفراد المحتمين داخل سفارة جمهورية الأرجنتين، التي تخضع حاليا للوصاية البرازيلية، في كاراكاس، فنزويلا.

وأكدت بجدية بالغة ضرورة الالتزام بموجب القانون الدولي باحترام حقوق البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن استمرار "المضايقات" يعرض سلامة البعثة والأفراد الذين قد يبحثون عن ملاذ مؤقت للخطر.

ودعت مادورو وممثليه إلى التوقف عن إصدار مذكرات توقيف ذات دوافع سياسية بحق أعضاء المعارضة الديمقراطية وضمان توفير ممر آمن لأولئك المحتمين في السفارة الأرجنتينية.