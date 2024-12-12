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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شبورة مائية.. الإسكندرية تحذر قائدي السيارات من انعدام الرؤية صباح اليوم الخميس

الشبورة المائية
الشبورة المائية
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أعلنت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، بيان يفيد باستمرار تكون الشبورة المائية على كافة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تسبب انعدام كامل للرؤية خلال ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس 12 ديسمبر.

وأكد البيان على مجموعة من التحذيرات الخاصة لسائقي السيارات، حيث جاء فيه بناءً تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اليوم الخميس 12 ديسمبر في الفترة من 3 إلى 9 صباحًا.

لذا تهيب محافظة الإسكندرية بالسادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

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