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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بتسبب قوة أمنية في وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية.

وتتمثل حقيقة الواقعة في أنه بتاريخ 9 الجاري قامت قوة أمنية من تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية باستهداف المذكور إنفاذًا للقانون لصدور أحكام قضائية ضده بالسجن والسجن المؤبد فى عدد 5 جنايات وجنحتين بإجمالي مدد حبس 73 عامًا، وحال استشعاره بالقوات حاول الهرب من خلال القفز من شرفة مسكنه إلى سطح عقار مجاور واختل توازنه وسقط أرضًا. 
وعلى الفور تم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفي نتيجة ذلك، وبسؤال شقيقيه وشهود عيان أيدوا ذلك ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب؛ لمحاولة تضليل الرأي العام وإخفاء الجرائم الجنائية التي ارتكبها عناصرها تجاه أبناء الشعب المصري.

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