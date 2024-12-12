ads
الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لمُناقشة الوضع في سوريا

قائد القيادة المركزية
قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريللا، الأربعاء، إسرائيل، لإجراء محادثات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بشأن تطورات الوضع في سوريا. 

ونسبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى دانييل هاجاي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله - خلال زيارة لقاعدة هجرها الجيش السوري في قرية "كودنة" في ريف القنيطرة الجنوبي - إن القوات الإسرائيلية لم تتقدم صوب العاصمة السورية دمشق، وإن الانتشار يقتصر فقط على المنطقة العازلة.

وكانت عدة دول قد طالبت - في وقت سابق اليوم - إسرائيل بالانسحاب من المنطقة العازلة في هضبة الجولان واحترام سيادة كامل أراضي سوريا،.

قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الجنرال مايكل كوريللا إسرائيل سوريا