قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لمُناقشة الوضع في سوريا

وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريللا، الأربعاء، إسرائيل، لإجراء محادثات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بشأن تطورات الوضع في سوريا.

ونسبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى دانييل هاجاي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله - خلال زيارة لقاعدة هجرها الجيش السوري في قرية "كودنة" في ريف القنيطرة الجنوبي - إن القوات الإسرائيلية لم تتقدم صوب العاصمة السورية دمشق، وإن الانتشار يقتصر فقط على المنطقة العازلة.

وكانت عدة دول قد طالبت - في وقت سابق اليوم - إسرائيل بالانسحاب من المنطقة العازلة في هضبة الجولان واحترام سيادة كامل أراضي سوريا،.