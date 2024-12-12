النمسا توقع على اتفاقيات «أرتميس» للفضاء

وقعت النمسا، على اتفاقيات "أرتميس"؛ لتوجيه استكشاف الفضاء المسؤول؛ لتصبح الدولة الخمسين التي تنضم إلى الاتفاقيات، وذلك خلال حفل أقيم هذا اليوم في مقر وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان الأربعاء - أن السفيرة النمساوية بيترا شنيباور وقعت الاتفاقيات نيابة عن حكومة بلادها، بحضور القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي جينيفر آر. ليتلجون ومدير وكالة ناسا بيل نيلسون.

وأوضح البيان أن النمسا تعد شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة، ومن خلال هذا التوقيع، أظهرت التزامها المستمر، إلى جانب الدول الأخرى الموقعة على اتفاقيات أرتميس، بالتعاون الدولي الآمن والمستدام في مجال الفضاء الخارجي. وبصفتها الدولة المضيفة للجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، تدعم النمسا جهودا مهمة لضمان استكشاف مسؤول للفضاء ووضع أفضل الممارسات للحفاظ على استدامة الفضاء للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتابع إنه من خلال توقيعها على اتفاقيات أرتميس؛ تعزز النمسا الشراكة الثنائية القوية مع الولايات المتحدة، والتي تقوم على قيم ديمقراطية مشتركة، وعلاقة ديناميكية في التجارة والاستثمار الثنائي، والعلاقات العميقة والمتنوعة بين شعبي البلدين.

وتقود كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة ناسا جهود التواصل وتنفيذ اتفاقيات أرتميس في الولايات المتحدة.