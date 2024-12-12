جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف عددا من المباني السكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقتي المخرور وعقبة حسنة، غرب بيت لحم، وسط إطلاق القنابل المضيئة، ونفذت عمليات تفتيش في المنطقة، بحجة وقوع إطلاق نار عند حاجز النفق غرب بيت جالا.

كما اعتقل جيش الاحتلال ثلاث شبان فلسطينيين قبل انسحابها من بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي نابلس بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع عددا من المناطق داخل مدينة نابلس.

ونفذت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، قصفا بالمدفعية استهدف شارع أبو ستة شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.