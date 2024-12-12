محافظ قنا يعتمد تعديلات المخططات الاستراتيجية بمدينتي نجع حمادي وأبو تشت تمهيدًا للتنفيذ

صدّق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على تعديل المخططات الاستراتيجية لمدينتي نجع حمادي وأبو تشت، تمهيدًا لاعتمادها من قِبَل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بهدف تطوير وتحسين التخطيط العمراني بمدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تكليف القيادة السياسية، واستنادًا إلى قرار السيد وزير الإسكان وتوجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية، بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية التي تم إقرارها عام 2020، والخاصة بتنظيم البناء داخل الأحوزة العمرانية، مشيرا العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضاف «عبد الحليم»، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتعاون مع محافظة قنا، قامت بتعديل بعض الاشتراطات الواردة في المخططات التفصيلية التي تم إعدادها في ظل الاشتراطات البنائية القديمة، بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من العودة إلى العمل بقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية وتيسير الإجراءات اللازمة للتنمية العمرانية.