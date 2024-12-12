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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارين حول وقف إطلاق النار في غزة ودعم "الأونروا"

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية. 

كما صوتت بأغلبية كبيرة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا"، ونددت بقانون إسرائيلي يحظر عمليات وكالة "الأونروا".

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن تقديرها العميق للدول التي دعمت قرارات الأمم المتحدة، وأكدت أن الدعم المتجدد للأونروا يعد رسالة واضحة بشأن أهمية استمرار دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف اطلاق النار دعم الأونروا