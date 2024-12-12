رئيس الوزراء العراقي ووزير الدفاع الألماني يبحثان الأوضاع في سوريا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية ضمان تمثيل كل مكونات الشعب السوري في النظام الجديد.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأربعاء، وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، والوفد المرافق له، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وبحث الجانبان الأوضاع في سوريا، والدور الأوروبي والدولي في مساعدة السوريين لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وأمنها، وكذلك التأكيد على ضرورة عدم التدخل في الشأن السوري، وأن الشعب هو من يقرر مصير بلده.

وبين رئيس مجلس الوزراء العراقي استعداد العراق لتقديم المساعدة للسوريين في هذه المرحلة المفصلية.

وشهد اللقاء بحث العلاقات بين العراق والمانيا، ومناقشة التعاون المشترك في مختلف المجالات، والإشارة إلى دور ألمانيا الداعم للعراق ضمن بعثة حلف شمال الاطلسي (الناتو)، والتحالف الدولي.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الألماني عن تطلع بلاده إلى تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية في مجال التدريب، وتوسيعها في مجالات أخرى، وفق ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة السوداني الى برلين العام الماضي.

وأكد الوزير الألماني أن العراق شريك بارز بالنسبة لألمانيا، المهتمة بالتعاون والتنسيق الثنائي معه في مختلف المجالات.

