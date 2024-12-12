المغرب: إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات على حاوية للنقل الدولي

أحبطت سلطات الأمن والجمارك المغربية، بميناء الدار البيضاء، أمس الأربعاء، محاولة لتهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوجراما من مخدر الحشيش على متن حاوية للنقل الدولي كانت متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية.

وأوضح مصدر أمني أن إجراءات التفتيش، كشفت شحنات المخدرات المضبوطة داخل حاوية للنقل البحري، وهي مخبأة وملفوفة بعناية وسط شحنة من مسحوق السمك، كغطاء خارجي لإخفاء المخدرات المهربة.

وأضاف أن سلطات الأمن بمدينة الدار البيضاء تواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد مصدر ووجهة المخدرات المضبوطة، ومعرفة مصدري الشحنة المضبوطة، الكشف عن جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية المرتبطة بهذه القضية، وكذا رصد امتداداتها المحلية والدولية.

