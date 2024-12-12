ads
الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المغرب: إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات على حاوية للنقل الدولي

الأمن المغربي
الأمن المغربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحبطت سلطات الأمن والجمارك المغربية، بميناء الدار البيضاء، أمس الأربعاء، محاولة لتهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوجراما من مخدر الحشيش على متن حاوية للنقل الدولي كانت متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية.

وأوضح مصدر أمني أن إجراءات التفتيش، كشفت شحنات المخدرات المضبوطة داخل حاوية للنقل البحري، وهي مخبأة وملفوفة بعناية وسط شحنة من مسحوق السمك، كغطاء خارجي لإخفاء المخدرات المهربة.

وأضاف أن سلطات الأمن بمدينة الدار البيضاء تواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد مصدر ووجهة المخدرات المضبوطة، ومعرفة مصدري الشحنة المضبوطة، الكشف عن جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية المرتبطة بهذه القضية، وكذا رصد امتداداتها المحلية والدولية.
 

سلطات الأمن والجمارك المغربية المغرب محاولة تهريب ميناء الدار البيضاء المخدرات