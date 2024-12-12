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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تقدم نصائح للمواطنين لاتباعها أثناء الشبورة والضباب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نوهت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية عن وجود شبورة كثيفة، اليوم الخميس، ويوجه المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة عددًا من النصائح للسادة المواطنين يجب اتباعها أثناء الشبورة والضباب نستعرضها كما يلي: 

١- القيادة الآمنة والهادئة أثناء الضباب أو الشبورة المائية والالتزام بتعليمات رجل المرور.

٢- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

٣-  استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير. 

٤- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

٥- يجب استعمال نور الشبورة المتواجد بكل سيارة لما لها من أهمية فى تحديد المسافات بين المركبات ليلا أو نهارا.

٦- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك وسيارات الآخرين، بحيث لا تقل عن ٤ أمتار. 

٧- يجب تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعا للاصطدام وقوع الحوادث.

٨- يجب تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه، بالإضافة إلى استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

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