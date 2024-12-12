محافظ المنوفية: متابعة مستمرة لمشروعات مدينة أشمون لضمان تحسين الخدمات

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة أشمون بلغت 97 مليون جنيه ضمن العام المالي الحالي 2024/2025 لتنفيذ 19 مشروع تنموي وخدمي بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وذلك في إطار خطة المحافظة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا بأنه يتم متابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة بشكل مستمر، لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في قطاع الصحة أو البنية التحتية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل لتلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن.

متابعة مستشفى أشمون الجديدة



قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمستشفى أشمون الجديدة، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و350 مليون جنيه وعلى مساحة تتجاوز 29 ألف متر مربع.



يُعد مشروع مستشفى أشمون الجديدة من المشروعات الحيوية التي تساهم بشكل مباشر في تحسين الرعاية الصحية لأهالي المنطقة، بتوفير خدمات طبية متطورة، سيسهم المستشفى في تقليل الضغط على المستشفيات الحالية، ويُحسن جودة الرعاية الصحية من خلال توفير أجهزة طبية حديثة وسعة استيعابية أكبر، مما يؤدي إلى تقديم خدمات طبية أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.

مشروعات الطرق والرصف

تم متابعة عدة مشروعات لرصف الطرق بنطاق المركز، أبرزها استكمال أعمال تسوية الطريق وتركيب طبقة السن بطريق (أشمون - طليا - البرانية - كمين أبو يوسف) في الجزء الذي تم تجهيزه لبدء أعمال الرصف. المرحلة الأولى تشمل الطريق الممتد من كوبري النجار بأشمون حتى مستشفى المشرق بالكوادي، بطول 10 كم، من إجمالي 17 كم حتى كمين أبو يوسف، كما تم متابعة أعمال تركيب البلدورات بطول 3 كم بمتفرعات شارع الحبيني، وأخرى بطول 500 متر بمحيط ميدان الخالدين.



تحسين شبكة الطرق من خلال هذه المشروعات يسهم في تسهيل التنقل بين القرى والمراكز، ويُحسن الحركة المرورية، مما يقلل من الحوادث ويزيد من أمان المواطنين. كما أن تسهيل الوصول إلى المرافق الحيوية مثل المستشفيات يساهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر فعالية.

تطوير حديقة "عصفور الجنة"

وفي إطار خطط المحافظة لتطوير الحدائق والميادين، جرى متابعة أعمال تطوير حديقة "عصفور الجنة" بكفر زلابية.

تضمنت أعمال التطوير إنشاء برجولات مزودة بفوانيس ديكورية، كاميرات مراقبة، نجيلة طبيعية، أعمدة إنارة حديثة، مقاعد، وأحواض زهور، بهدف تحسين المشهد الحضاري وتوفير متنفس جمالي للأهالي.

تُعد حديقة "عصفور الجنة" مكانًا مهمًا للراحة والاستجمام للعائلات، حيث سيوفر التطوير بيئة صحية ومريحة للمواطنين، ويعزز من جودة الحياة الاجتماعية والنفسية لهم.

كما أن هذا المشروع يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة وزيادة الجاذبية السياحية، مما يعكس اهتمام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة.

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة مستمرة في جهود تطوير البنية التحتية بكافة القطاعات، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي يعمل وفق خطط مدروسة لتحسين الخدمات بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق رضاهم.

بشكل عام، تسهم هذه المشروعات في تحسين الخدمات الصحية، تطوير البنية التحتية، وتوفير مساحات ترفيهية للمجتمع، مما يعزز من مستوى حياة المواطنين ويرتقي بالمستوى الحضاري في أشمون.

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