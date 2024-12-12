العاهل الأردني يهنئ السعودية والمغرب بمناسبة فوزهما باستضافة كأس العالم 2030 و2035

هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز السعودية رسميا باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأكّد الملك عبدالله الثاني - في برقية بعثها باسمه وباسم الشعب الأردني وحكومته - أن استضافة السعودية لهذا الحدث العالمي الكبير؛ محط اعتزاز وفخر للأردن ولكل الدول العربية، وتجسيد لمكانتها المتميزة، مشيدا بجهود الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في إنجاح هذه الاستضافة.

كما هنأ العاهل الأردني، نطيرة المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة فوز المغرب رسميا باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وأعرب الملك عبدالله الثاني - في برقية بعثها باسمه وباسم الشعب الأردني وحكومته - عن تمنياته بالتوفيق للمغرب بالمشاركة في تنظيم هذه البطولة العالمية، مؤكدا أن هذا الفوز محط اعتزاز وفخر للأردن ولكل عربي.

