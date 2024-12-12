ميلان يحبط أحلام النجم الأحمر بفوز قاتل في دوري أبطال أوروبا

انتزع فريق ميلان الإيطالي فوزًا قاتلًا من ضيفه النجم الأحمر الصربي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أنهى ميلان الشوط الأول متقدمًا بهدف للا شيء، سجله البرتغالي رافائيل لياو في الدقيقة 42، من صناعة يوسف فوفانا.

مباراة ميلان ضد النجم الأحمر

وفي الشوط الثاني، أدرك نيمانيا رادونجيش التعادل للفريق الصربي في الدقيقة 67، رغم سيطرة الروسونيري على مجريات اللعب.

حاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة مجددًا، لكن كرة فرانشيسكو كاماردا ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 87، قبل أن ينجح الإنجليزي تامي أبراهام في تسجيل الهدف الثاني لفريق ميلان في نفس الدقيقة، ليقتل أحلام النجم الأحمر في الخروج من اللقاء بنقطة.

بتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة، يحتل بها المركز الـ12 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد النجم الأحمر عند 3 نقاط في المركز الـ31.