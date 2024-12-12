ساكا يقود أرسنال لاكتساح موناكو في دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق أرسنال الإنجليزي ضيفه موناكو الفرنسي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

استحوذ أرسنال على الكرة، وفرض أسلوبه لعبه على موناكو، حتى ترجم بوكايو ساكا هذه السيطرة إلى هدف في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدف للا شيء.

مباراة أرسنال ضد موناكو

وفي الشوط الثاني، أضاف ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يصنع الهدف الثالث للفريق اللندني في الدقيقة 88 لزميله كاي هافيرتز.

بهذا الفوز، استعاد أرسنال توازنه في دوري أبطال أوروبا، بعدما انضم إلى الكبار في الترتيب خلف ليفربول وبرشلونة.

بتلك النتيجة، حل أرسنال في المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد موناكو عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.