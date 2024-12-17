"بداية جديدة": خطوة نحو مجتمع أكثر وعياً وتنمية مستدامة

في إطار رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، انطلقت مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمحافظة المنوفية، مستهدفة تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم قطاعات التعليم، الصحة، الرياضة، والثقافة، المبادرة تأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تضع بناء الإنسان كأولوية أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

أهمية المبادرة ودورها في المجتمع

بناء قدرات الإنسان المصرى، حيث تسعى المبادرة إلى تطوير المهارات الفردية وتنمية القدرات الاجتماعية والاقتصادية، مما يساعد المواطنين على المساهمة بفعالية في بناء الجمهورية الجديدة.

تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تركز المبادرة على الفئات الأكثر احتياجًا، حيث توفر خدمات متنوعة تشمل التعليم، الرعاية الصحية، والتوعية البيئية، ما يسهم في تقليص الفجوات الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.

كما تسعى المبادرة إلى ترسيخ القيم الوطنية حيث تعتمد المبادرة على الأنشطة الثقافية والرياضية كوسيلة لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأخلاقية لدى مختلف شرائح المجتمع.

أثر المبادرة على الأسرة والمجتمع

تحسين التعليم ومحو الأمية، حيث تم إطلاق قوافل لمحو الأمية شهدت إقبالاً كبيرًا على فصول تعليم الكبار، مما ساهم في منح العديد من الأميين شهادات تعليمية ساعدتهم على تحسين فرص العمل والاندماج في المجتمع.

كما تسعى "حياة جديدة " إلى تمكين الشباب اقتصاديًا، حيث تم تنظيم ندوات حول ريادة الأعمال والشمول المالي لتزويد الشباب بالمهارات العملية اللازمة لتطوير مشروعات صغيرة، بما يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.



كما ساهمت القوافل الطبية وبرامج التوعية بمخاطر الإدمان وأهمية الصحة النفسية في تحسين الوعي الصحي لدى المواطنين، مما انعكس إيجابيًا على حياتهم اليومية، كما أقيمت ورش عمل توعوية حول ترشيد استهلاك المياه والطاقة، مما ساعد في تعزيز الوعي البيئي وتحسين سلوكيات المواطنين تجاه الموارد الحيوية.

جهود بارزة في محافظة المنوفية

أوضح سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية في عزبة الأقباط بقرية تتا، بالتعاون مع جامعة المنوفية والإدارة الطبية بمنوف. القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة، شملت الكشف الطبي على مئات المواطنين في عدة تخصصات، بالإضافة إلى ندوات توعوية استهدفت القضايا المجتمعية مثل مناهضة العنف ضد المرأة، مخاطر زواج القاصرات وختان الإناث، وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

و أشاد محافظ المنوفية بهذه القوافل التي تركز على تقديم خدمات طبية شاملة لسكان الريف، مؤكداً دعمه المستمر لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وختاما، تمثل مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" نموذجًا ملهمًا للتنمية الشاملة، حيث تشهد محافظة المنوفية تحولًا إيجابيًا ملموسًا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ما يعكس حرص الدولة على بناء مستقبل أفضل لكافة المواطنين.

IMG-20241211-WA0055

IMG-20241211-WA0048