مباراة الـ5 أهداف.. برشلونة يقتنص فوزًا من بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

اقتنص فريق برشلونة الإسباني فوزًا صعبًا من مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

حرم برشلونة، مضيفه بوروسيا دورتموند من الكرة، وسيطر على مجريات اللعب في أغلب دقائق الشوط الأول.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

وتفوق الفريق الكتالوني على دورتموند في عدد التسديدات على المرمى، حيث سدد البلوجرانا 3 كرات على مرمى أسود الفيستفاليا مقابل دون تسديدة لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لصالح برشلونة بهدف من انفراد تام بحارس بوروسيا دورتموند، ليسدد الكرة على شباك كوبيل في الدقيقة 52.

ورد البوروسيون بهدف التعادل في الدقيقة 60، عن طريق الغيني سيرو جيراسي، الذي نفذ ركلة جزاء بنجاح.

أعاد البديل فيران توريس البرسا للمقدمة مجددًا بهدف ثان في الدقيقة 75، بعدما استغل كرة ارتدت من حارس المنافس.

ولكن جيراسي كان له رأي آخر، بعدما استغل خروج الحارس بينيا بشكل خاطئ، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 78 في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 85، أحرز فيران توريس هدف برشلونة الثالث في شباك بوروسيا دورتموند، بتمريرة سحرية من لامين يامال، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بنتيجة 3-2.

بتلك النتيجة، ارتقى برشلونة إلى وصافة جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 12 نقطة في المركز التاسع.