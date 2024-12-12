الرقابة الإدارية بجنوب سيناء تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء احتفالية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بقاعة الاجتماعات الكبري بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور اللواء محمد زهدي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، وسكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجميع مديري المديريات ورؤساء المدن ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة.

احتفالية مكافحة الفساد

مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء مفهوم الفساد وأنواعه وتقسيماته من حيث المجالات والانتشار والزمان والمراحل والآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمعات بجانب التعريف بالجهات الرقابية بجمهورية مصر العربية مقسمة طبقًا لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والجهات الممثلة لها وكذلك صلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية التحري وضبط الجرائم والإطلاع والتحفظ على الملفات وسماع الأقوال وغيرها، بالإضافة إلى استعراض مهام واختصاصات الهيئة في فحص الشكاوى والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من العاملين تمس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة، وكذلك معاونة المستثمرين في التغلب على المعوقات التي تواجههم بالجهاز الإداري وإمداد متخذ القرارات بالمعلومات والكشف عن عيوب النظم ومتابعة تنفيذ القوانين ونشر قيم النزاهة والشفافية.

ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء أن الهيئة تختص بضبط جرائم الاستيلاء على المال العام والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام وغش عقود التوريد وكذلك مكافحة جرائم غسل الأموال والتهرب الجمركي والضريبي والغش التجاري والكسب غير المشروع بجانب مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والأعضاء والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والقضاء على الفساد بكافة أشكاله.

المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

كما استعرض المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتم عرض فيديو موضح لها والتي تهدف إلى ( جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر – بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد محققة للعدالة الناجزة – جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون – مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد قادر على مكافحته – تعاون دولي وإقليمي فعال في مكافحة الفساد).

وشرح دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كمرجعية أساسية للتعليم والتدريب والتطوير في العلوم والمعارف والمهارات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه وفي المجالات الأخرى ذات الصلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالإضافة إلى دورها في تقديم دورات لإعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم الحديثة، وتم عرض فيديو موضحا لدورها وما تقوم به.

وفي نهاية الاحتفالية كرم اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اللواء محمد زهدي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بإهدائه درع المحافظة بمناسبة هذه الاحتفالية السكرتير العام نيابة عن المحافظ، وتم التقاط صورة تذكارية للحضور.