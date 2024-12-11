جوارديولا يستمر في المعاناة.. يوفنتوس يضرب مانشستر سيتي بثنائية

ضرب فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تبادل اللاعبون الاستحواذ على الكرة، وكذلك السيطرة على مجريات اللعب، لكن دون جدى لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي

تصدى ميكيلي دي جريجوريو حارس يوفنتوس لكرة الهداف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في الدقيقة 39، كأبرز الكرات تهديفيًا في النصف الأول من اللقاء.

كما أحدث التركي كينان يلدز جناح يوفنتوس فاعلية هجومية على مرمى الحارس البرازيلي إيديرسون، لكن لم تفلح محاولاته لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0-0.

وفي الشوط الثاني، قص الصربي دوشان فلاهوفيتش شريط أهداف اللقاء، بهدف من رأسية قوية في الدقيقة 53.

وعزز وستون مكيني تقدم فريق السيدة العجوز بهدف ثان في الدقيقة 75، بعدما وجه تمريرة زميله تيموثي وياه بتسديدة رائعة في شباك مان سيتي، ليفوز يوفنتوس على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0، وتزداد معاناة كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال الموسم الجاري.

بتلك النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده 11 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الـ22 وفي رصيده 8 نقاط.