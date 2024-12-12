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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عباس شوقي: المنظمات العالمية لا تعارض سياسة إسرائيل ولا تهتم لأمر أطفال فلسطين

الاحترار العالمى
الاحترار العالمى
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صرح الدكتور عباس شوقي أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية جامعة القاهرة والخبير البيئة بأن المنظمات العالمية لا تُعارض إسرائيل ولا تعني ولا تهتم لأمر أطفال فلسطين، ولا النساء ولا حتى البيئة، ولكن تنظر إلى مصلحتها.

وقال «شوقي»: "إن الدول القوية المسيطرة لم تأخذ حقها فحسب بل تأخذ ما تريد، على حساب الشعوب الفقيرة المتضرر، حيث أن قرار "الفيتو" الذي تستخدمه الولايات المتحدة دائمًا لاستمرار سلسال الدم والمجازر بالأراضي الفلسطينية، وتستخدمه كذلك روسيا تجاه استمرار الحرب على أوكرانيا".

وكشف أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بأن الملوث الأكبر على مدار التاريخ حول السنوات الأخيرة هي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن نصف غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في العالم حاليًا قادم من أمريكا، وهو أكثر غاز يساعد على الاحترار العالمي، والتقلبات والتغيرات المناخية، أي أنها تلوث حوالي 20% من الملوثات العالمية، منوها إلى أنها سبب رئيسي في ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الارض 1 درجة مئوية، وذلك لأنها تراعي مصلحة المواطن لديها وتجعله أهم من حياة شعوب أخرى.

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