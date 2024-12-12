مع إشراقات العام الجديد 2025.. عادة سلبية يجب التخلي عنها في علم الأبراج

لكل برج عاداته السلبية التي يجب أن يتخلى عنها، ولأن هذه العادات إذا استمر عليها سيؤثر على حياته بالسلب، فلذلك يجب أن يتخلى عنها مع إشراقات العام الجديد ٢٠٢٥، فتعال نتعرف على تلك العادات وطرق يجب اتباعها للتخلي عنها.

نرصد في هذا الموضوع كل برج وعاداته التي ينبغي أن يتخلى عنها مع إشراقات العام الجديد.

برج الحمل

يوصف بثقته المفرطة في نفسه ولهذه الثقة التي يحاول تحقيقها من خلال معرفته بكل شئ وفضوله فعلي ذلك يحقق لنفسه صعوبات كثيرة وضغط كبير وعليه مع إشراقات السنة الجديد عليه أن يتخلى عن تلك العادة وهي معرفة كل شئ وحب الفضول.



الثور

يوصف بميله الشديد للتفكير الزائد مما يجعله دقيق في التفاصيل وهذه الدقة تسبب له ضغط نفسي رهيب بسببه يكون أسير للتردد والحيرة على ذلك يجب مع إشرقات العام الجديد أن يتطلع لكل ما هو جديد غير غارق للتفاصيل وبذلك يتخلى عن عادة التردد والحيرة.



الجوزاء

يميل للتعبير عن أفكاره مما يجعله يفكر كثيرا فيميل للتحليل الذي يسبب له ضغط نفسي وعقلي شديد على ذلك يجب أن يتخلي مع إشراقات العام الجديد عن التحليل في كل شئ تجنبا للضغط الفكري ومن ثم العقلي.



السرطان

برج حساس وعاطفي للغاية وعلى ذلك يميل للتفكير للماضي مما يجعله يغرق في براثن الماضي وقسوته وعلى ذلك ننصحه مع بدايات العام الجديد أن يحرر نفسه من الماضي بأن يتخلص من إحساسه المفرط الذي يوقع به في مشاكل كثيره وبتخليه عن الماضي سيتحرر من الضغط العاطفي المسبب له نسيانه لنفسه.

الأسد

يميل لثقته المفرطة بنفسه ويرى أن هذه الثقة تحقق من اهتمام الناس به وبرغم أن هذه الصفة إيجابية إلا أنها تعد عيب لأنها تسبب لها الضغط النفسي في محاوله إرضاء الآخرين عن طريق اهتمامهم بجيب انتباهم مما يجعلهم يقعون في مشاكل كثيره زعلي ذلك ينصح مع بدايات العام الجديد أن يتخلى عن فكرة اهتمام الآخرين به.

العذراء

يميل للمثالية في كل شئ مما يسبب له ضغط كبير وعلي ذلك مع بدايات العام الجديد يجب التخلي عن المثاليه والكمال لما له من أثر سليب يسبب ضغوط كبيرة عليه وعلى ذلك يجب أن يتخلى عن تلك الصفة بأنه يقنع بأن طلب المثالية مستحيل والبديل عنه هو ان يفعل الشئ كما ينبغي أن يكون بحيث يكون على ما يرام.

الميزان

يعرف بكونه برج حساس للغاية وعلى ذلك يقع في مشاكل كثيرة منها لأنه يحاول أن يرضي الآخرين منا يجعله ينسى نفسه وعلى ذلك ينصح مع بدايات العام الجديد أن يتخلى عن حساسيته المفرطة التي تقوده إلى رضا الآخرين على حساب نفسه.

العقرب

يعرف بغموضه وشخصيته القوية وحبه للسيطرة مما يقوده إلى خوفه من فقدان السيطرة وتردده وعلى ذلك مع بدايات العام الجديد ينصح بأن يعتنق الإيمان بأسرار الحياة العملية ويؤمن بنفسه لأن في ذلك تخليه عن الخوف من فقدان السيطرة.

القوس

يميل للمغامرة والمجاذفة مما يعرضه لمشاكل كثيرة بسبب مغامرته الغير محسوبة التي توقع به في مشاكل كثيرة وعلى ذلك مع بدايات العام الجديد ننصحه بالتخلي عن المغامرة وأن يتعامل مع واقعه بقدر من العقلانية.

الدلو

يميل للثقة بنفسه المفرطة ويراها في عدم الفصل بين مشاعره وأهوائه مما تجعله يقع في الكثير من المشاكل وعلى ذلك ننصحه مع العام الجديد بأن يتخلي عن الربط بين المشاعر والأهواء.



الحوت

عاطفي ورومانسي وعلى ذلك فقد يتحمل معناه الآخرين ذلك لأنه يوصف بقوته الروحانية الخارقه التي تجعله يتحمل الآخرين ولكن ذلك يقوده إلى ضغط كبير على نفسه مما يؤثر على نفسيته وعلى ذلك مع بدايات العام الجديد ينصح بأن يتخلى عن عاطفته المفرطة التي تجعله يتحمل الآخرين في سبيل أن ينسى نفسه بمعنى أن يحافظ على نفسه وذلك بأن يسمح لنفسه بإيجاد السلام الداخلي دون القلق.