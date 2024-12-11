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الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للمشاركة في المؤتمر السادس لمناقشة مستقبل المهنة

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دعت نقابة الصحفيين المصرية جميع الصحفيين المصريين للمشاركة في فعاليات المؤتمر السادس للصحافة المصرية الذي سيُعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2024. يأتي المؤتمر في إطار مساعي النقابة لمواجهة التحديات الحالية التي تعصف بمهنة الصحافة في مصر، حيث يتناول العديد من القضايا الملحة المتعلقة بحرية الصحافة، وتحديات الإصلاح الإداري والمالي في المؤسسات الصحفية.

ويضم برنامج المؤتمر سلسلة من الجلسات المتوازية التي تستعرض أبرز القضايا التي تهم الصحفيين، مثل سبل تحسين الأوضاع المالية للصحفيين، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة، بالإضافة إلى مناقشة أزمة تمويل الصحف. كما سيتم عرض نتائج استبيان المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي، والذي يهدف إلى تحديد أولويات العمل الصحفي في المرحلة المقبلة.

المؤتمر سيُختتم بجلسة ختامية في 16 ديسمبر، يتم خلالها إعلان التوصيات التي سيتم تبنيها لتحسين أوضاع الصحافة في مصر، وتعزيز دور الصحفيين في المجتمع.

دعت نقابة الصحفيين المصرية جميع الصحفيين المصريين للمشاركة في فعاليات المؤتمر السادس للصحافة المصرية الذي سي عقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2024 يأتي المؤتمر في إطار مساعي النقابة لمواجهة التحديات الحالية التي تعصف بمهنة الصحافة في مصر حيث يتناول العديد من القضايا الملحة المتعلقة بحرية الصحافة وتحديات الإصلاح الإداري والمالي في المؤسسات الصحفية