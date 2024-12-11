المؤتمر السادس للصحافة ينطلق بحضور نخبة من الصحفيين المصريين والعرب

تنطلق فعاليات المؤتمر السادس للصحافة المصرية في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، وذلك بتنظيم من نقابة الصحفيين المصرية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر. ويشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المصريين والعرب، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين.

تبدأ الفعاليات بحفل افتتاح رسمي يوم السبت 14 ديسمبر في قاعة الشهداء بمسرح النقابة، حيث سيتم استعراض أبرز القضايا الصحفية التي سيتناولها المؤتمر. ويشمل البرنامج مجموعة من الجلسات المتوازية التي تتناول قضايا ملحة في عالم الصحافة، مثل "حرية الصحافة والصحفيين"، و"الإصلاح الإداري في الصحف المصرية"، فضلاً عن التحديات الاقتصادية التي تواجه الصحافة والمقترحات لتطوير بيئة العمل الصحفي. كما سيتم عرض نتائج استبيان المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي، الذي سيساهم في بلورة التوصيات النهائية للمؤتمر.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز نقاشات هادفة تهتم بتطوير أوضاع الصحفيين المصريين، والمساهمة في إيجاد حلول عملية لتحسين مهنة الصحافة في مصر.