الرئيس السيسي يتمنى الشفاء العاجل لملك المغرب

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى شقيقه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، متمنياً لجلالته الشفاء العاجل، عقب إجراءه لعملية جراحية مؤخرا، ومعبراً عن خالص تمنياته للملك بموفور الصحة وللشعب المغربي الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب جولة أوروبية شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بالرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز"، وذلك في مستهل زيارة الرئيس الرسمية إلى جمهورية أيرلندا كأخر محطة في جولته الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلند.