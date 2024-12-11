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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يتمنى الشفاء العاجل لملك المغرب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى شقيقه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، متمنياً لجلالته الشفاء العاجل، عقب إجراءه لعملية جراحية مؤخرا، ومعبراً عن خالص تمنياته للملك بموفور الصحة وللشعب المغربي الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب جولة أوروبية شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بالرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز"، وذلك في مستهل زيارة الرئيس  الرسمية إلى جمهورية أيرلندا كأخر محطة في جولته الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلند.

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