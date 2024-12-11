المؤتمر السادس للصحافة المصرية.. انطلاقة جديدة لمواجهة تحديات المهنة

في إطار سعي نقابة الصحفيين المصريين لتطوير مهنة الصحافة وتحقيق التقدم المستمر في أوضاع الصحفيين، أعلنت النقابة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عن برنامج المؤتمر الذي سينعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.

ويأتي هذا المؤتمر بمشاركة واسعة من الصحفيين المصريين والعرب، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد الدولي للصحفيين.

تتنوع موضوعات المؤتمر لتشمل أبرز القضايا الصحفية الملحة، والتي سيتم مناقشتها خلال عدد من الجلسات المتوازية بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والدوليين.

أهمية المؤتمر

ينعقد هذا المؤتمر في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للصحافة المصرية، حيث يتناول قضايا جوهرية تؤثر في مهنة الصحافة بشكل عام.. يتضمن البرنامج جلسات موسعة حول حرية الصحافة، وتحديات الإصلاح الإداري في المؤسسات الصحفية، وتطوير الأوضاع المالية للصحف، فضلاً عن مواضيع تتعلق بالذكاء الاصطناعي و تأثيراته على مستقبل الصحافة.

فعاليات المؤتمر:

تبدأ فعاليات المؤتمر بحفل افتتاح رسمي يوم السبت 14 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة الشهداء في مسرح النقابة، حيث سيتم استعراض الأهداف الرئيسية للمؤتمر، يلي ذلك مناقشات مكثفة في الأيام التالية حول مجموعة من القضايا المحورية.

وفي اليوم الأول، الأحد 15 ديسمبر، تبدأ الجلسات بمناقشات حول "حرية الصحافة والصحفيين" في قاعة هيكل، حيث يشارك فيها كل من جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، وأيمن عبد المجيد، وكذلك النائبة أميرة العادلي. تليها جلسات حول تحديات الإصلاح الإداري وسبل تحسين أوضاع الصحفيين المالية، برعاية إعلامية من لميس الحديدي. وفي المساء، ستُعرض نتائج استبيان المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي، والذي سيساهم في توجيه التوصيات المستقبلية للمهنة.

مناقشة قضايا جديدة

البرنامج يشمل العديد من المواضيع التي تعد مفصلية للمستقبل الصحفي، مثل "مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي" و"أزمة تمويل الصحف"، بالإضافة إلى "تحسين أجور الصحفيين" و"سبل تطوير المحتوى الصحفي بين الحرية والمسؤولية". كما تتناول الجلسات التحديات الجديدة التي تفرضها الثورة الرقمية وضرورة تبني وسائل مبتكرة لتحسين توزيع الصحف وتوسيع نطاق التسويق الرقمي للمحتوى الصحفي.

ختام المؤتمر:

تنتهي فعاليات المؤتمر في اليوم الثاني، الإثنين 16 ديسمبر، بجلسة ختامية تضم عرض التوصيات التي سيتم التوصل إليها بناءً على المناقشات والحوارات التي جرت خلال أيام المؤتمر. هذه التوصيات ستكون بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار في مجال الصحافة المصرية.

تدعو الأمانة العامة للمؤتمر جميع الصحفيين المصريين للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الهام، للتوصل إلى حلول عملية وواقعية تسهم في تحسين أوضاع الصحافة والصحفيين، وتعزيز حرية الصحافة في مصر.